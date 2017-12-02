В Одеській області поліцейські знайшли немовля у морозильній камері. ВІДЕО

Можливо, про це ніхто б не дізнався, якби матері дитини не стало зле за кілька днів після пологів. Погане почуття змусило 20-річну жінку звернулися до медиків. У породіллі почалася внутрішня кровотеча. Лікар перинатального центру і зателефонував поліцейським.