В Одеській області поліцейські знайшли немовля у морозильній камері. ВІДЕО
В Одеській області поліцейські знайшли немовля у морозильній камері. ВІДЕО
Можливо, про це ніхто б не дізнався, якби матері дитини не стало зле за кілька днів після пологів. Погане почуття змусило 20-річну жінку звернулися до медиків. У породіллі почалася внутрішня кровотеча. Лікар перинатального центру і зателефонував поліцейським.
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