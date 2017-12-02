У Києві перехожий біля річки натрапив на тіло вбитої людини. ВІДЕО

У Києві перехожий біля річки натрапив на тіло вбитої людини. ВІДЕО

21:00 02.12.2017

Про страшну знахідку киянин негайно повідомив у поліцію. Розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на березі річки по вулиці Маслівській лежить мертвий чоловік із травмою голови.

На адресу терміново прибула слідчо-оперативна група та оглянула місце події. Також правоохоронці поспілкувалися із місцевим мешканцем, який виявив тіло невідомого під час прогулянки із собакою.

Працівники поліції вилучили речові докази – одяг потерпілого зі слідами бурого кольору - та направили для проведення експертизи.

Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин події та затримання осіб, причетних до злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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