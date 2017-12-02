На Харківщині дитина залишилася без частки руки через м’ясорубку. ВІДЕО
На Харківщині дитина залишилася без частки руки через м’ясорубку. ВІДЕО
У містечку Кегичівка до рятувальників подзвонили стурбовані батьки. Негайна допомога знадобилася хлопчикові Данилу. Рука дворічної дитини застрягла у м’ясорубці, самотужки мама і тато нічого зробити не змогли. Подробиці у сюжеті.
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