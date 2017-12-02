На Харківщині дитина залишилася без частки руки через м’ясорубку. ВІДЕО

У містечку Кегичівка до рятувальників подзвонили стурбовані батьки. Негайна допомога знадобилася хлопчикові Данилу. Рука дворічної дитини застрягла у м’ясорубці, самотужки мама і тато нічого зробити не змогли. Подробиці у сюжеті.