Поліція: на Харківщині затримали чоловіка, який віз двох повій до Москви. ВІДЕО

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління обласного главку поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області виявили 29-річного громадянина Російської Федерації, мешканця села Сеньково Куп'янського району на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».

Як розповів заступник начальника УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області Олег Гринь, поліцейські затримали чоловіка під час спроби вивезти до Москви двох мешканок міста Харкова з метою експлуатації у сфері надання послуг інтимного характеру. Слідчі оперативні дії здійснювалися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

За словами слідчого СУ ГУНП в Харківській області Кирила Гребенюка, за фактом події відкрито ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області