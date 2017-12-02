СБУ блокувала постачання до РФ товарів військового призначення. ВІДЕО

СБУ блокувала постачання до РФ товарів військового призначення. ВІДЕО

08:02 02.12.2017

На Черкащині співробітники Служби безпеки України блокували постачання до Російської Федерації товарів подвійного та військового призначення українського виробництва.

Правоохоронці встановили, що в умовах запроваджених Україною санкцій керівництво одного з підприємств Черкащини організувало механізм нелегальних поставок високотехнологічного військового обладнання до країни-агресора.

Співробітники СБУ з’ясували, що підприємство, яке виготовляє навігаційні прилади з програмним забезпеченням для потреб української армії, постачає аналогічну продукцію до Росії. Обладнання зловмисники відправляли через так званий «сірий канал», тобто транзитом через країни Європи та Азії, щоб приховати реального отримувача товару.

Під час обшуків на підприємстві правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує незаконне відправлення продукції до РФ, та зразки обладнання подвійного призначення, яке направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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