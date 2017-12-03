В Україні бракує фахівців, які вміють працювати зі смертельно хворими людьми. ВІДЕО
В Україні бракує фахівців, які вміють працювати зі смертельно хворими людьми. ВІДЕО
Право жити без болю. Тільки в одному Києві кожного року від невиліковних хвороб помирає понад 25 тисяч людей, при цьому 80% із них, страждають через нестерпний біль. Вони йдуть з життя у муках, бо в Україні немає адекватної паліативної допомоги. Подробиці у сюжеті.
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