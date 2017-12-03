Президент підписав закон, який забороняє силовикам тиснути на бізнес. ВІДЕО
Президент підписав закон, який забороняє силовикам тиснути на бізнес. ВІДЕО
«Маски-шоу стоп!» Публічно під бурхливі оплески Президент України Петро Порошенко підписав закон: про заборону тиску правоохоронців на бізнес, заборону «маски-шоу» силовиків на українських підприємствах. Подробиці у сюжеті.
|
03.12.2017 | 23:00
|
03.12.2017 | 22:30
|
03.12.2017 | 22:00
|
03.12.2017 | 21:30
|
03.12.2017 | 21:00
|
03.12.2017 | 20:30
|
03.12.2017 | 20:00
|
03.12.2017 | 19:30
|
03.12.2017 | 19:00
|
03.12.2017 | 18:00
|
03.12.2017 | 12:00
|
02.12.2017 | 23:00
|
02.12.2017 | 22:30
|
02.12.2017 | 22:00
|
02.12.2017 | 21:45
|
02.12.2017 | 21:30
-
- 1 з 904
- ››