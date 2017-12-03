У Дніпрі поліцейський випадково затримав грабіжника. ВІДЕО

Правоохоронець їхав на своєму авто у справах і просто на його очах молодий чоловік розбив скло у припаркованій машині. Той вкрав сумку і збирався втекти. Поліцейський кинув посеред проспекту своє авто, вибіг та кинувся ловити злочинця. Подробиці у сюжеті.