У законопроекті щодо окупованих територій «забули» про права людини. ВІДЕО
У законопроекті щодо окупованих територій «забули» про права людини. ВІДЕО
Українські правозахисні організації звернулися до Президента України Петра Порошенка із вимогою доопрацювати законопроект, який визначає статус та державну політику на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Чому – дивіться у сюжеті.
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