Причиною самогубства пенсіонера у Миколаєві могла стати тяжка хвороба. ФОТО

Причиною самогубства пенсіонера у Миколаєві могла стати тяжка хвороба. ФОТО

12:00 03.12.2017

О 08:45 до Центрального відділу поліції Миколаївської області надійшло повідомлення від місцевої мешканки.

Жінка повідомила про те, що, проходячи біля парку, розташованого в районі перехрестя вулиць 68-ми Десантників та 3-ї Слобідської, вона почула постріл. Коли обернулась, побачила, що з лави в парку падає невідомий чоловік. Зі слів заявниці, перед цим вона бачила його там, але не помітила нічого дивного.

На місце події виїхало керівництво поліції Миколаївської області та Центрального відділу поліції.

Встановлено, що 75-річний чоловік здійснив постріл в голову з бойового пістолета Макарова. Попередньо відомо, що пенсіонер страждав на важку хворобу. Перед самогубством він залишив рідним записку, що не хоче бути тягарем для своїх близьких.

Пістолет, одну гільзу та три патрони, що були заряджені в магазині, вилучено та направлено на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство». Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Встановлюється походження зброї. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини та причини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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