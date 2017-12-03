Публікація персональних даних 15 000 призовників у Facebook викликала скандал. ВІДЕО
Публікація персональних даних 15 000 призовників у Facebook викликала скандал. ВІДЕО
Осінній призов 2017 не минає без скандалів. В епіцентрі пристрастей несподівано опинилася Львівська область. Не встигли тут вщухнути скарги щодо відлову призовників-ухильників прямо під стінами розважальних закладів, як спалахнув новий конфлікт. На своїй сторінці у Фейсбук Львівський військкомат оприлюднив імена та прізвища.
15 000 призовників. На всезагал були виставлені імена, прізвища, по-батькові, дата народження та навіть район, в якому проживає людина. А це вже, кажуть правозахисники, розголошення персональних даних, за яке в українському законодавстві передбачено покарання. Більше у сюжеті.
|
03.12.2017 | 23:00
|
03.12.2017 | 22:30
|
03.12.2017 | 22:00
|
03.12.2017 | 21:30
|
03.12.2017 | 21:00
|
03.12.2017 | 20:30
|
03.12.2017 | 20:00
|
03.12.2017 | 19:30
|
03.12.2017 | 19:00
|
03.12.2017 | 18:00
|
03.12.2017 | 12:00
|
02.12.2017 | 23:00
|
02.12.2017 | 22:30
|
02.12.2017 | 22:00
|
02.12.2017 | 21:45
|
02.12.2017 | 21:30
-
- 1 з 904
- ››