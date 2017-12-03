Правоохоронці під час спецоперації затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО

Правоохоронці під час спецоперації затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО

19:00 03.12.2017

Правоохоронці двох областей провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали членів організованої злочинної групи, які протягом 2017 року вчинили ряд крадіжок та розбійних нападів.

Під час злочинних дій зловмисники використовували однострій поліцейських.

В результаті проведення спецоперації оперативники Управління карного розшуку в Запорізькій області, спільно з працівниками Дніпропетровської області, Слідчим управлінням, бійцями роти поліції особливого призначення та «КОРДу» під процесуальним керівництвом прокуратури області ліквідували організовану злочинну групу у складі 5 осіб.

Близько 04:30 зловмисники проникли до будинку по вулиці Трансформаторників у місті Запоріжжя де зв’язали кабельними стяжками 31-річну господарку. Під загрозою застосовування зброї та електрошокеру, заволоділи грошима та ювелірними виробами.

Зловмисників - чоловіків 1991, 1990, 1993, 1991 та 1976 років народження – затримали безпосередньо після скоєння злочину. Чотирьох з них затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранти діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Інформацію про потенційних жертв отримували від наводчиків, вивчали спосіб життя потерпілих, розпорядок їх дня та прилеглу місцевість. Під час скоєння злочинів використовували однострій працівників поліції.

Правоохоронці провели ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, в ході яких вилучили зброю, формений одяг, номерні знаки та викрадене майно.

Члени злочинної групи підозрюються у скоєні понад 5 розбоїв та крадіжок. Здійснюється перевірка зловмисників на причетність до скоєння інших злочинів на території Запорізької, Дніпропетровської областей та інших регіонів держави.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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