В Одесі затримали трьох студентів, які викрали людину. ВІДЕО

В Одесі правоохоронці затримали небезпечних злочинців. Трьох іноземних студентів. Вони хотіли легких грошей, і не вигадали нічого краще ніж отримати їх злочинним шляхом…. Викрали 17-річіного юнака і вимагали від його батьків кругленьку суму…