На Харківщині поліція затримала молодого, але спритного сутенера. ВІДЕО

24-річного уродженця Одеської області затримали працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Харківській області в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом сутенерства.

Місцем для зустрічей з потенційними «жрицями кохання» молодик обрав одне із харківських кафе. Чоловік підібрав для свого бізнесу двох дівчат - 20 та 25 років. Кожній він пропонував поїхати в місто Пекін, щоб добре заробити.

Як розповів заступник начальника УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області Олег Гринь, зловмисник знав, що молоді жінки зараз переживають складні часи. В однієї з них не було постійної роботи та можливості розрахуватися за кредит. Використовуючи емоційний стан жінок, зловмисник зміг досягти з ними згоди. Чоловік обіцяв їм великі заробітки у майбутньому, але спочатку вони повинні були відпрацювати йому гроші, витрачені на оформлення проїзних документів та переїзд до Китаю.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно затриманого.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області