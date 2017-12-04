У Харкові затримали студента, який стріляв по гуртожитку. ВІДЕО

У Харкові затримали студента, який стріляв по гуртожитку. ВІДЕО

23:00 04.12.2017

До чергової частини Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі стріляють по вікнах гуртожитку. Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські впродовж години встановили місцезнаходження та особу стрілка. Ним виявився 19-річний студент-іноземець.

Під час огляду кімнати гуртожитку, де мешкав зловмисник, поліцейські виявили та вилучили зброю, схожу на пневматичний пістолет. 
Крім того, працівники поліції вилучили полімерну пляшку 
із нашаруванням речовини, схожу на наркотичну.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

- Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, - розповідає начальник Шевченківського ВП Дмитро Плотніков. - Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На даний час молодику повідомлено про підозру у скоєнні 
правопорушення. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області

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