У Києві, в ДТП, зіткнулось п’ять автомобілів. ВІДЕО
У Києві, в ДТП, зіткнулось п’ять автомобілів. ВІДЕО
Жахлива аварія у Києві. Одразу п’ять автомобілів потрапило в ДТП. Є жертви. Деталі в сюжеті ЧП.INFO.
Оператор – М.Шинкар
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