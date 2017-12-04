В Одеській області вбили пастуха. ВІДЕО

Тіло 50-річного пастуха знайшли місцеві жителі. Звісно, одразу розповіли про це полісменам. Тож правоохоронці почали розслідувати вбивство. І довго зясовувати обставини трагедії не довелося …

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