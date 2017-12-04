У Дніпрі п’яний водій влетів у припарковану вантажівку. ВІДЕО

У Дніпрі п’яний водій влетів у припарковану вантажівку. ВІДЕО

21:15 04.12.2017

Дніпро. Слобожанський проспект. Саме тут стояла припаркована на узбіччі вантажівка Рено. Аж раптом у неї влітає легковик Хюндай. Удар був справді потужним. Передня частина Хюндая розтрощена повністю. На місце аварії приїхали поліцейські, які розбиралися з,власне, причиною цієї ДТП.

І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:

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