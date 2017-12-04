У Бердянську чоловік затримав водія, що на зебрі збив жінку з дитиною. ВІДЕО

У місті Бердянськ Запорізької області сталась ДТП. Водій на Опелі, прямісінько на пішохідному переході збив маму з дитиною на руках та намагався втекти з місця аварії. Та не вдалось, випадковий свідок ДТП завадив. Чоловік затримав втікача вже за кілометр від місця аварії.

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