Більшість українців вважає антикорупційну реформу одною з провальних. ВІДЕО

Реформи в Україні: наскільки вони є успішними і чи вірять в їх повну реалізацію українці. Соціологічне опитування показало, що число громадян, які зневірились у реформах з кожним роком зростає. Якщо реформування армії, пенсійна та освітня реформи на думку українців є відносно успішними. То цілком провальними вони вважають реформу правоохоронних органів, судову та антикорупційну реформу.