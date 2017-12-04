Більшість українців вважає антикорупційну реформу одною з провальних. ВІДЕО
Більшість українців вважає антикорупційну реформу одною з провальних. ВІДЕО
Реформи в Україні: наскільки вони є успішними і чи вірять в їх повну реалізацію українці. Соціологічне опитування показало, що число громадян, які зневірились у реформах з кожним роком зростає. Якщо реформування армії, пенсійна та освітня реформи на думку українців є відносно успішними. То цілком провальними вони вважають реформу правоохоронних органів, судову та антикорупційну реформу.
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