Дослідження показали – переселенці зі Сходу та Криму повертаються додому. ВІДЕО
Дослідження показали – переселенці зі Сходу та Криму повертаються додому. ВІДЕО
За даними опитування, яке провели фахівці міжнародної організації з міграції, респонденти скаржаться – можливостей для працевлаштування в Україні практично немає. Тож чимало людей нині готові повернутись додому в Луганськ, Донецьк чи Крим. І байдуже, що це непідконтрольні Україні території.
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