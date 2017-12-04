Дослідження показали – переселенці зі Сходу та Криму повертаються додому. ВІДЕО

За даними опитування, яке провели фахівці міжнародної організації з міграції, респонденти скаржаться – можливостей для працевлаштування в Україні практично немає. Тож чимало людей нині готові повернутись додому в Луганськ, Донецьк чи Крим. І байдуже, що це непідконтрольні Україні території.