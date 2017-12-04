Як зробити українські суди безпечними? – експерти. ВІДЕО

Як зробити українські суди безпечними? – експерти. ВІДЕО

21:45 04.12.2017

Приміщення суду – це місце, де кожен чекає на справедливе рішення. Там, як ніде, люди повинні відчувати, що перебувають під рукою закону. Разом з тим, це ще й місце, колосальної емоційної напруги, непростих суперечок під час відстоювання і власної позиції. Тож чи справді на території суду можна почувати себе у цілковитій безпеці?

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