Як зробити українські суди безпечними? – експерти. ВІДЕО
Як зробити українські суди безпечними? – експерти. ВІДЕО
Приміщення суду – це місце, де кожен чекає на справедливе рішення. Там, як ніде, люди повинні відчувати, що перебувають під рукою закону. Разом з тим, це ще й місце, колосальної емоційної напруги, непростих суперечок під час відстоювання і власної позиції. Тож чи справді на території суду можна почувати себе у цілковитій безпеці?
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