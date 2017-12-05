В Україні досі не можуть ухвалити законопроект щодо невинно засуджених. ВІДЕО
В Україні досі не можуть ухвалити законопроект щодо невинно засуджених. ВІДЕО
Те, що в українських в’язницях, є невинні люди, які відбувають покарання за чужі злочини – ні для не секрет. Такі помилки трапляються і судових системах інших країн. Однак там відсоток незаконно засуджених в рази менший.
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