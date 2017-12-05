Агентів НАБУ покликали на допит до Генпрокуратури. ВІДЕО

Двох агентів Національного антикорупційного бюро покликали на допит до Генеральної прокуратури. Вони фігурують у справі про провокацію на хабар чиновниці Державної міграційної служби Діани Пімахової. Для детективів НАБУ Катерини Сікорської та Сергія Титункова прокурори вже підготували чимало запитань.