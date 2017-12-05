У Луцькому СІЗО при загадкових обставинах помер хлопець. ВІДЕО
У Луцькому СІЗО при загадкових обставинах помер хлопець. ВІДЕО
25-річний волинянин, який пробув за решіткою лише чотири доби, раптово помер. Висновок медиків – смерть природна. Втім, родичі у це не вірять, адже тіло хлопця із СІЗО забрали із численними травмами – гематоми, побите обличчя, вибита ключиця.
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