Після ДТП у Львові чоловіку почали погрожувати. ВІДЕО
Після ДТП у Львові чоловіку почали погрожувати. ВІДЕО
«Допоможіть! Мене розтаранила «Порше», справу хочуть зам`яти мажори!», - ось таке повідомлення першого грудня опублікував на своїй сторінці у фейсбук львів’янин Василь Гукалюк. Він запевняє, що йому зараз погрожують винуватці ДТП. Подробиці у сюжеті.
|
05.12.2017 | 09:00
|
05.12.2017 | 08:30
|
05.12.2017 | 08:00
|
05.12.2017 | 07:30
|
05.12.2017 | 07:00
|
04.12.2017 | 23:45
|
04.12.2017 | 23:00
|
04.12.2017 | 22:45
|
04.12.2017 | 22:15
|
04.12.2017 | 21:45
|
04.12.2017 | 21:15
|
04.12.2017 | 20:45
|
04.12.2017 | 20:15
|
04.12.2017 | 19:50
|
04.12.2017 | 19:30
|
03.12.2017 | 23:00
-
- 1 з 905
- ››