Після ДТП у Львові чоловіку почали погрожувати. ВІДЕО

«Допоможіть! Мене розтаранила «Порше», справу хочуть зам`яти мажори!», - ось таке повідомлення першого грудня опублікував на своїй сторінці у фейсбук львів’янин Василь Гукалюк. Він запевняє, що йому зараз погрожують винуватці ДТП. Подробиці у сюжеті.