Після ДТП у Львові чоловіку почали погрожувати. ВІДЕО

Після ДТП у Львові чоловіку почали погрожувати. ВІДЕО

08:30 05.12.2017

«Допоможіть! Мене розтаранила «Порше», справу хочуть зам`яти мажори!», - ось таке повідомлення першого грудня опублікував на своїй сторінці у фейсбук львів’янин Василь Гукалюк. Він запевняє, що йому зараз погрожують винуватці ДТП. Подробиці у сюжеті. 

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