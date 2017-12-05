У Києві нетверезий водій «Ford» вискочив на трамвайну колію. ВІДЕО
У Києві нетверезий водій «Ford» вискочив на трамвайну колію. ВІДЕО
У Києві чи не кожного дня стаються ДТП. І нетверезих за кермом тут також вистачає. Вулицею Борщагівська їхав чоловік на своїй автівці Форд. Аж раптом водій втратив контроль над машиною…
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