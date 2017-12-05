У Києві чоловіки невдало пограбували лотерейний заклад. ВІДЕО

В Голосіївському районі Києва на проспекті Науки двоє невідомих вдерлися в приміщення, де продають лотерейні квитки. Погрожуючи пістолетом молодики вимагали гроші від працівників закладу. Для більшої переконливості почали стріляти у стелю. Коли отримали 10 тисяч гривень втекли. Але …згадку про себе залишили….