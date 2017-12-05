У Сумах п'яний водій на Жигулі врізався у паркан. ВІДЕО
У Сумах п'яний водій на Жигулі врізався у паркан. ВІДЕО
Пяний водій знову спровокував аварію. Цього разу дорожньо-транспортна пригода сталася у Сумах. Місце дії - вулиця Декабристів. В цій аварії потрощена не тільки машина, так би мовити винуватця пригоди, а й паркан.
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