У Миколаєві зловмисники пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО

В районі Центрального ринку у м. Миколаїв чотирьома невідомими, попередньо, із застосуванням автоматичної зброї, був скоєний розбійний напад на ювелірний магазин. Зловмисники були одягнені у чорну форму та у балаклави. Побивши вітрини та погрожуючи відвідувачам та персоналу крамниці, злочинці забрали ювелірні прикраси та сервер з записами камер відеоспостереження.

Свідок події покликав на допомогу наряд патрульних поліцейських. На виході з крамниці розбійники натрапили на правоохоронців, які намагалися їх спинити, у відповідь на що злочинці відкрили вогонь у повітря та вчинили спробу втекти на автомобілі BMW. Одразу після події було оголошено план «Перехват», автомобіль зловмисників переслідували п’ять екіпажів патрульної поліції, та на Одеській трасі втікачам вдалось відірватися.

На місце події прибули керівництво ГУНП у Миколаївській області та слідчо-оперативна-група Заводського відділу поліції. З місця події вилучені чотири гільзи, попередньо, від автоматичної зброї.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ «Розбій», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна.

Інформація оновлюватиметься.

За матеріалами відділу комунікації поліції Миколаївської області