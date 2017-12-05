У Миколаєві зловмисники пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО

У Миколаєві зловмисники пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО

17:00 05.12.2017

В районі Центрального ринку у м. Миколаїв чотирьома невідомими, попередньо, із застосуванням автоматичної зброї, був скоєний розбійний напад на ювелірний магазин. Зловмисники були одягнені у чорну форму та у балаклави. Побивши вітрини та погрожуючи відвідувачам та персоналу крамниці, злочинці забрали ювелірні прикраси та сервер з записами камер відеоспостереження.

Свідок події покликав на допомогу наряд патрульних поліцейських. На виході з крамниці розбійники натрапили на правоохоронців, які намагалися їх спинити, у відповідь на що злочинці відкрили вогонь у повітря та вчинили спробу втекти на автомобілі BMW. Одразу після події було оголошено план «Перехват», автомобіль зловмисників переслідували п’ять екіпажів патрульної поліції, та на Одеській трасі втікачам вдалось відірватися.

На місце події прибули керівництво ГУНП у Миколаївській області та слідчо-оперативна-група Заводського відділу поліції. З місця події вилучені чотири гільзи, попередньо, від автоматичної зброї.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ «Розбій», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна.

Інформація оновлюватиметься.

За матеріалами відділу комунікації поліції Миколаївської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Внаслідок ДТП у Миколаєві перевернувся мікроавтобус: 8 людей травмовані. ВІДЕО
Внаслідок ДТП у Миколаєві перевернувся мікроавтобус: 8 людей травмовані. ВІДЕО
05.12.2017 | 18:00
У Миколаєві зловмисники пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО
У Миколаєві зловмисники пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО
05.12.2017 | 17:00
У Сумах п'яний водій на Жигулі врізався у паркан. ВІДЕО
У Сумах п'яний водій на Жигулі врізався у паркан. ВІДЕО
05.12.2017 | 10:00
У Києві чоловіки невдало пограбували лотерейний заклад. ВІДЕО
У Києві чоловіки невдало пограбували лотерейний заклад. ВІДЕО
05.12.2017 | 09:30
Після ДТП у Львові чоловіку почали погрожувати. ВІДЕО
Після ДТП у Львові чоловіку почали погрожувати. ВІДЕО
05.12.2017 | 08:30
У Луцькому СІЗО при загадкових обставинах помер хлопець. ВІДЕО
У Луцькому СІЗО при загадкових обставинах помер хлопець. ВІДЕО
05.12.2017 | 08:00
Агентів НАБУ покликали на допит до Генпрокуратури. ВІДЕО
Агентів НАБУ покликали на допит до Генпрокуратури. ВІДЕО
05.12.2017 | 07:30
В Україні досі не можуть ухвалити законопроект щодо невинно засуджених. ВІДЕО
В Україні досі не можуть ухвалити законопроект щодо невинно засуджених. ВІДЕО
05.12.2017 | 07:00
Дослідження показали – переселенці зі Сходу та Криму повертаються додому. ВІДЕО
Дослідження показали – переселенці зі Сходу та Криму повертаються додому. ВІДЕО
04.12.2017 | 23:45
У Харкові затримали студента, який стріляв по гуртожитку. ВІДЕО
У Харкові затримали студента, який стріляв по гуртожитку. ВІДЕО
04.12.2017 | 23:00
Більшість українців вважає антикорупційну реформу одною з провальних. ВІДЕО
Більшість українців вважає антикорупційну реформу одною з провальних. ВІДЕО
04.12.2017 | 22:45
У Бердянську чоловік затримав водія, що на зебрі збив жінку з дитиною. ВІДЕО
У Бердянську чоловік затримав водія, що на зебрі збив жінку з дитиною. ВІДЕО
04.12.2017 | 22:15
Як зробити українські суди безпечними? – експерти. ВІДЕО
Як зробити українські суди безпечними? – експерти. ВІДЕО
04.12.2017 | 21:45
У Дніпрі п’яний водій влетів у припарковану вантажівку. ВІДЕО
У Дніпрі п’яний водій влетів у припарковану вантажівку. ВІДЕО
04.12.2017 | 21:15
В Одеській області вбили пастуха. ВІДЕО
В Одеській області вбили пастуха. ВІДЕО
04.12.2017 | 20:45
У Києві, в ДТП, зіткнулось п’ять автомобілів. ВІДЕО
У Києві, в ДТП, зіткнулось п’ять автомобілів. ВІДЕО
04.12.2017 | 20:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи мають українці проігнорувати чемпіонат світу футболу в Росії, не дивитися його та не їхати туди?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.