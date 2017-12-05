Внаслідок ДТП у Миколаєві перевернувся мікроавтобус: 8 людей травмовані. ВІДЕО

На перетині вулиць Погранична та 1-а Слобідська сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ та мікроавтобусу Mercedes-Benz.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів та подальшого перекидання мікроавтобуса по допомогу до лікарів звернулись вісім пасажирів віком від 16 до 18 років з обох автомобілів. Одна з потерпілих госпіталізована до медичного закладу, інші перебувають на амбулаторному лікуванні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», санкція якої передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами відділу комунікації поліції Миколаївської області