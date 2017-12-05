За тиждень у Харківській області розкрили 30 наркозлочинів. ВІДЕО

З незаконного обігу вилучено понад 3,8 кг марихуани, 2380 доз опію ацетильованого, 12 доз метадону, 15 доз психотропної речовини PVP («солі») та значні суми грошових коштів, які зловмисники отримували від збуту наркозасобів. Протягом тижня виявлено 19 фактів

незаконного виробництва, придбання, зберігання, наркотичних засобів

та психотропних речовин, затримано 11 наркозбувачів.

Так, працівники Управління протидії наркозлочинності та слідчого управління ГУНП, у рамках кримінального провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України затримали 29-річного громадянина України, який збув психотропну речовину PVP («солі»). В ході проведення обшуку за місцем мешкання

останнього виявлено та вилучено 8 полімерних пакетів

з психотропною речовиною PVP, електронні ваги,

що використовувались для фасування

психотропної речовини та грошові кошти, отримані за збут наркозасобу. Встановлено, що затриманий через мережу Інтернет купував оптовими партіями психотропну речовину

та здійснював її збут наркозалежним мешканцям міста Харків. На даний час вказаний громадянин затриманий в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про

застосування відносно нього міри запобіжного заходу та повідомлення про підозру. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також працівниками УПН та слідчого управління, у рамках кримінального провадження за ст. 307 КК України затриманий раніше судимий 44-річний мешканець Куп’янського району, який вдома виготовляв

ацетильований опійта збував його місцевим мешканцям. В ході проведення обшуку за місцем мешкання останнього виявлено

та вилучено полімерну пляшку з наркотичною речовиною близько 2 літрів, 10 медичних шприців з опієм та гроші, отримані від збуту наркотиків.

Вказаний громадянин затриманий, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

В ході проведення оперативних заходів, у рамках загальнодержавної профілактичної операції «Мігрант» поліцейські затримали у Харкові 43-річного громадянина Нігерії, який збув 5 полімерних пакетів з наркотичним засобом, схожим на канабіс.

За словами т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області Анатолія Козара, в ході проведення особистого обшуку у зловмисника виявлено і вилучено

3 полімерні пакети з наркотичною речовиною, схожою на канабіс

та гроші, які останній отримав за збут наркотику.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що іноземець періодично купував наркотичну речовину, розфасовував

та збував своїм знайомим. Наразі наркозбувач затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання

про обрання відносно нього запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

Крім того, проведено певну роботу щодо недопущення розповсюдження наркозасобів серед молоді. В одному з вищих навчальних закладів Харкова поліцейські виявили 25-річного студента, який збував марихуану та психотропну речовину PVP. В ході обшуку за місцем мешкання останнього, у гуртожитку виявлено та вилучено полімерний пакет з дозами психотропної речовини PVP. Тиждень тому, у цьому ж навчальному закладі працівники УПН затримали іншого студента, який збував марихуану одноліткам.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також працівники Управління протидії наркозлочинності затримали 45-річного чоловіка, який збув 5 пігулок, що містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін.

- Даний громадянин є учасником замісної підтримуючої терапії

та перебував на стаціонарному лікуванні за місцем мешкання, –розповів Анатолій Козар. - Один раз на тиждень чоловік отримував у лікувальному

закладі пігулки«Бупрен ІС», але замість особистого вживання

в медичних цілях, він здійснював збут цих пігулок своїм знайомим. На теперішній час чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання

про застосування відносно нього міри запобіжного заходу та повідомлення про підозру. Останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області