Генпрокурор пригрозив нардепам, які допомогли втекти Саакашвілі від СБУ. ВІДЕО
Генпрокурор пригрозив нардепам, які допомогли втекти Саакашвілі від СБУ. ВІДЕО
Напруга, з якої розпочався ранок у центрі Києва, не вщухала впродовж всього дня. Екс-главу одеської облдержадміністрації Міхаїла Саакашвілі у квартирі спочатку затримали правоохоронці, втім, далеко відвезти його не вдалося. Прибічники Саакашвілі заблокували машину Служби безпеки, розбили вікна, витягли його через задні двері і у такому складі всі пішли під Парламент. Вже надвечір Генеральний прокурор України заявив, що за допомогу у втечі Саакашвілі, притягнуть до відповідальності народних депутатів.
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