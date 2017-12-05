Генпрокурор пригрозив нардепам, які допомогли втекти Саакашвілі від СБУ. ВІДЕО

Напруга, з якої розпочався ранок у центрі Києва, не вщухала впродовж всього дня. Екс-главу одеської облдержадміністрації Міхаїла Саакашвілі у квартирі спочатку затримали правоохоронці, втім, далеко відвезти його не вдалося. Прибічники Саакашвілі заблокували машину Служби безпеки, розбили вікна, витягли його через задні двері і у такому складі всі пішли під Парламент. Вже надвечір Генеральний прокурор України заявив, що за допомогу у втечі Саакашвілі, притягнуть до відповідальності народних депутатів.