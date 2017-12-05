У Маріуполі Володимир Парасюк вдарив поліцейського. ВІДЕО

Нардеп Володимир Парасюк знову в епіцентрі скандалу – і знову та ж історія – не зміг втримати власних рук. Депутат вдарив поліцейського у залі суду. Все сталося у Маріуполі після засідання у справі екс-добровольців АТО Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка.