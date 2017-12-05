У Маріуполі Володимир Парасюк вдарив поліцейського. ВІДЕО
У Маріуполі Володимир Парасюк вдарив поліцейського. ВІДЕО
Нардеп Володимир Парасюк знову в епіцентрі скандалу – і знову та ж історія – не зміг втримати власних рук. Депутат вдарив поліцейського у залі суду. Все сталося у Маріуполі після засідання у справі екс-добровольців АТО Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка.
|
05.12.2017 | 21:15
|
05.12.2017 | 20:45
|
05.12.2017 | 20:30
|
05.12.2017 | 20:15
|
05.12.2017 | 19:45
|
05.12.2017 | 18:00
|
05.12.2017 | 17:00
|
05.12.2017 | 10:00
|
05.12.2017 | 09:30
|
05.12.2017 | 08:30
|
05.12.2017 | 08:00
|
05.12.2017 | 07:30
|
05.12.2017 | 07:00
|
04.12.2017 | 23:45
|
04.12.2017 | 23:00
|
04.12.2017 | 22:45
-
- 1 з 905
- ››