У Дніпрі на пішохідному переході маршрутка збила чоловіка. ВІДЕО

У Дніпрі на проспекті Нігояна розташована СТО. Тут працює один чоловік. Під вечір він прямував в магазин через дорогу. Та коли чоловік повертався назад на роботу, сталось лихо. Прямісінько на пішохідному переході, посередині дороги його збиває машина!

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