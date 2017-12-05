У Дніпрі на пішохідному переході маршрутка збила чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі на пішохідному переході маршрутка збила чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі на проспекті Нігояна розташована СТО. Тут працює один чоловік. Під вечір він прямував в магазин через дорогу. Та коли чоловік повертався назад на роботу, сталось лихо. Прямісінько на пішохідному переході, посередині дороги його збиває машина!
І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:
У Києві БМВ на високій швидкості влетів у маршрутку…
Смертельна ДТП: у Києві зіткнулися Hyundai і ŠKODA.
На Львівщині посеред дороги перекинулась фура.
|
05.12.2017 | 21:15
|
05.12.2017 | 20:45
|
05.12.2017 | 20:30
|
05.12.2017 | 20:15
|
05.12.2017 | 19:45
|
05.12.2017 | 18:00
|
05.12.2017 | 17:00
|
05.12.2017 | 10:00
|
05.12.2017 | 09:30
|
05.12.2017 | 08:30
|
05.12.2017 | 08:00
|
05.12.2017 | 07:30
|
05.12.2017 | 07:00
|
04.12.2017 | 23:45
|
04.12.2017 | 23:00
|
04.12.2017 | 22:45
-
- 1 з 905
- ››