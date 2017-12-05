У Нацполіції взялись за відновлення інституту дільничних офіцерів. ВІДЕО

У Нацполіції взялись за відновлення інституту дільничних офіцерів. ВІДЕО

21:15 05.12.2017

У селищах та селах дільничний – це взагалі головний поліцейський. Він повинен знати кожну родину, і бути в курсі всіх проблем громади. Це і нічні телефонні дзвінки, і ненормовані будні та фактично відсутність вихідних. Експерти кажуть, такий щільний графік дільничні офіцери хоча й витримують, та насправді інститут дільничного в Україні має цілий ряд проблем, які не дають ефективно працювати таким собі українським шерифам.

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