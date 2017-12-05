У Нацполіції взялись за відновлення інституту дільничних офіцерів. ВІДЕО
У Нацполіції взялись за відновлення інституту дільничних офіцерів. ВІДЕО
У селищах та селах дільничний – це взагалі головний поліцейський. Він повинен знати кожну родину, і бути в курсі всіх проблем громади. Це і нічні телефонні дзвінки, і ненормовані будні та фактично відсутність вихідних. Експерти кажуть, такий щільний графік дільничні офіцери хоча й витримують, та насправді інститут дільничного в Україні має цілий ряд проблем, які не дають ефективно працювати таким собі українським шерифам.
|
05.12.2017 | 20:45
|
05.12.2017 | 20:30
|
05.12.2017 | 20:15
|
05.12.2017 | 19:45
|
05.12.2017 | 18:00
|
05.12.2017 | 17:00
|
05.12.2017 | 10:00
|
05.12.2017 | 09:30
|
05.12.2017 | 08:30
|
05.12.2017 | 08:00
|
05.12.2017 | 07:30
|
05.12.2017 | 07:00
|
04.12.2017 | 23:45
|
04.12.2017 | 23:00
|
04.12.2017 | 22:45
|
04.12.2017 | 22:15
-
- 1 з 905
- ››