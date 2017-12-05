На Одещині військовослужбовець вбив ножем свого товариша. ВІДЕО

Біля магазину гуляли дві компанії. Звісно ж, тут не обійшлося без розпиття оковитої. Слово за слово і між двома чоловіками, які вже тривалий час і так були, як то кажуть, на ножах, виникла суперечка. У запалі вони перейшли від просто образливих слів та лайки до ударів кулаками. І не тільки. Під час бійки один із чоловіків дістав ніж та вдарив ним супротивника у груди. Більше у сюжеті.

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