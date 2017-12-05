На Одещині військовослужбовець вбив ножем свого товариша. ВІДЕО
На Одещині військовослужбовець вбив ножем свого товариша. ВІДЕО
Біля магазину гуляли дві компанії. Звісно ж, тут не обійшлося без розпиття оковитої. Слово за слово і між двома чоловіками, які вже тривалий час і так були, як то кажуть, на ножах, виникла суперечка. У запалі вони перейшли від просто образливих слів та лайки до ударів кулаками. І не тільки. Під час бійки один із чоловіків дістав ніж та вдарив ним супротивника у груди. Більше у сюжеті.
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