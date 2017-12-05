Одеситка звинуватила поліцейських у «полюванні» на порушників. ВІДЕО

В Одесі в епіцентр розбирань потрапила місцева водійка і патрульні. Жінка звинуватила поліцейських «засадах» на парковках.

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