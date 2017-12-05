Одеситка звинуватила поліцейських у «полюванні» на порушників. ВІДЕО
Одеситка звинуватила поліцейських у «полюванні» на порушників. ВІДЕО
В Одесі в епіцентр розбирань потрапила місцева водійка і патрульні. Жінка звинуватила поліцейських «засадах» на парковках.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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