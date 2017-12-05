5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера. ВІДЕО
5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера. ВІДЕО
5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера, людини, яка безкорисно, добровільно допомагає тим, хто цього потребує. Нерідко, жертвуючи своїм часом, свідомо ризикуючи своїм здоров’ям, або й життям.
В Україні після Революції гідності – волонтери стали однією найпотужніших сил.
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