5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера. ВІДЕО

5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера, людини, яка безкорисно, добровільно допомагає тим, хто цього потребує. Нерідко, жертвуючи своїм часом, свідомо ризикуючи своїм здоров’ям, або й життям.

В Україні після Революції гідності – волонтери стали однією найпотужніших сил.