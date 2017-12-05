На Вінниччині атовець підірвав свою колишню та її нового чоловіка. ВІДЕО
На Вінниччині атовець підірвав свою колишню та її нового чоловіка. ВІДЕО
На Вінниччині у селі Бондурівка 42-річний чоловік у відчаї підірвав свою колишню дружину разом із новим коханим за те, що вона не захотіла повернутися до нього. Відмову чоловік не здатний був прийняти і від обурення пішов на необдуманий крок…
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