Верховна рада бореться з гендерною дискримінацією в армії. ВІДЕО

Скасувати гендерну дискримінацію в армії - Верховна Рада зробила перший крок - підтримала законопроект, якай надає однакові можливості чоловікам та жінкам укладати контракт для проходження військової служби в Збройних силах України. 230 народних обранців проголосували за таке рішення у першому читанні.