Верховна рада бореться з гендерною дискримінацією в армії. ВІДЕО
Верховна рада бореться з гендерною дискримінацією в армії. ВІДЕО
Скасувати гендерну дискримінацію в армії - Верховна Рада зробила перший крок - підтримала законопроект, якай надає однакові можливості чоловікам та жінкам укладати контракт для проходження військової служби в Збройних силах України. 230 народних обранців проголосували за таке рішення у першому читанні.
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