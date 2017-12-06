У Києві автобус з пасажирами потрапив у серйозну ДТП. ВІДЕО

У Києві автобус з пасажирами потрапив у серйозну ДТП. ВІДЕО

06:30 06.12.2017

У Києві, автобус з пасажирами злетів з дороги у крутий кювет. Деталі в нашому сюжеті.

Оператор – М.Шинкар

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