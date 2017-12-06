В Одесі спецпризначенці врятували родину від розлюченого чоловіка. ВІДЕО
В Одесі спецпризначенці врятували родину від розлюченого чоловіка. ВІДЕО
В Одесі сімейний конфлікт поставив на вуха навіть спец призначенців. Всі кинулися рятувати родину від домашнього дебошира. Ввечері полісменам повідомили – в приватному секторі стрілянина. Телефонувала 39-річна донька чоловіка, каже – батько вже тричі в неї вистрелив.
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