В Одесі спецпризначенці врятували родину від розлюченого чоловіка. ВІДЕО

В Одесі сімейний конфлікт поставив на вуха навіть спец призначенців. Всі кинулися рятувати родину від домашнього дебошира. Ввечері полісменам повідомили – в приватному секторі стрілянина. Телефонувала 39-річна донька чоловіка, каже – батько вже тричі в неї вистрелив.