Пожежа на Житомирщині забрала життя двох дітей. ВІДЕО

Пожежа на Житомирщині сколихнула весь регіон. Пізно ввечері до служби порятунку надійшов виклик – у селі Стрижівка люди побачили, як горить дах одного з будинків. Доки чекали працівників ДСНС, селяни кинулись самотужки гасити полум’я. Однак тим, що розбили вікна і утворили протяг лише посприяли поширенню вогню. Детальніше у сюжеті.