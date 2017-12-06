На Одещині мисливець знайшов тіла матері та двох її дітей. ВІДЕО
На Одещині мисливець знайшов тіла матері та двох її дітей. ВІДЕО
На Одещині місцевий мисливець під час полювання примудрився загубити свого пса. Довго шукав тварину, а коли не знайшов, вирішив повернутися і наступного дня. Однак замість чотирилапого товариша на нього чекала знахідка, від якої у чоловіка кров захолола в жилах. Прямо перед ним посеред дерев лежали три скелети. Детальніше у сюжеті.
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