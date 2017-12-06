На Одещині мисливець знайшов тіла матері та двох її дітей. ВІДЕО

На Одещині місцевий мисливець під час полювання примудрився загубити свого пса. Довго шукав тварину, а коли не знайшов, вирішив повернутися і наступного дня. Однак замість чотирилапого товариша на нього чекала знахідка, від якої у чоловіка кров захолола в жилах. Прямо перед ним посеред дерев лежали три скелети. Детальніше у сюжеті.