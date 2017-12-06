У Миколаєві зловмисники пограбували ювелірний магазин. ВІДЕО

Пообіді троє чоловіків забігли до місцевого ювелірного магазину. Одягнені були у чорний одяг та балаклави. В одного із них у руках був автомат. Люди від несподіванки навіть не одразу зрозуміли, що їх прийшли грабувати. Подумали – до когось приїхала поліція. Детальніше у сюжеті.