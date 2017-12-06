Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик зіткнувся із автобусом
Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик зіткнувся із автобусом
На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Крилів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення «ВАЗ-21099» та автобуса «Setra» загинув водій легковика.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ», із невідомих поки причин, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом. Легковик, який відкинуло на відбійник, почав горіти через пошкоджений бензобак. Його кермувальник від отриманих травм загинув на місці. В автобусі перебували водій та пасажир, ніхто не постраждав.
На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка. Патрульні забезпечують охорону місця події та регулюють рух транспортних засобів.
За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області
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