Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик зіткнувся із автобусом

На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Крилів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення «ВАЗ-21099» та автобуса «Setra» загинув водій легковика.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ», із невідомих поки причин, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом. Легковик, який відкинуло на відбійник, почав горіти через пошкоджений бензобак. Його кермувальник від отриманих травм загинув на місці. В автобусі перебували водій та пасажир, ніхто не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка. Патрульні забезпечують охорону місця події та регулюють рух транспортних засобів.

За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області