У Києві судитимуть чоловіка за вбивство іноземця

Наприкінці жовтня перехожі виявили на вулиці мертвого чоловіка, а наступного дня правоохоронці розшукали причетного до скоєння злочину. Затриманий зізнався у вбивстві, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що перехожі знайшли на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника мертвого чоловіка із розбитою головою. На місце виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Павло Василенко, правоохоронці знайшли рюкзак потерпілого із особистими речами і документами. Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Загиблий - 40-річний громадянин іншої країни, без певного місця проживання. Вже наступного дня ми розшукали уродженця Донецької області, який міг бути причетним до вбивства іноземця. Ми допитали 52-річного чоловіка, але спочатку він заперечував свою причетність. Прямих доказів на той час ми не мали, тож його відпустили», - зазначив правоохоронець.

Проте після проведення ряду експертиз стало відомо, що кров на вилученому взутті донеччанина належить потерпілому. Оперативники доставили чоловіка до управління поліції - і він зізнався у вбивстві.

«Нам він розповів, що того дня йшов вулицею, побачив перехожого та попросив у нього цигарку. Чоловік відмовив, згодом між ними почалася бійка. Підозрюваний стверджує, що він захищався та кілька разів ударив потерпілого по голові. Той упав, але продовжував сваритися, тому зловмисник кинув йому на голову фрагмент бетону», - додав Павло Василенко.

Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до Солом’янського районного суду м. Києва. Зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва