У листопаді на журналістів нападали 5 разів. ВІДЕО
У листопаді на журналістів нападали 5 разів. ВІДЕО
В той же час в Національній спілці журналістів називають вражаючу статистику – за цей рік в Україні побили 85 представників ЗМІ. Лише в листопаді напали на п’ятьох працівників пера. Постраждали журналісти із Києва, Миколаєва, Чернівців ну і власне із Львівської області.
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