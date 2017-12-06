Російські наркоторговці заманюють українців високими зарплатами. ВІДЕО
Російські наркоторговці заманюють українців високими зарплатами. ВІДЕО
Експерти називають їх заручниками власної необачності і кажуть, головна проблема – зібрати доказову базу в Україні, притягнути до відповідальності тих, хто вербує молодих хлопців на подібну роботу.
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